Заседание CAS по матчу со Швейцарией длилось больше 5 часов

Генсек УАФ Юрий Записоцкий раскрыл детали слушания CAS по делу игры Швейцария – Украина.

По его словам, суд придерживается процедурных моментов, среди которых – право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными.

«Заседание продолжалось больше пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом Лозанны в соответствии с действующими процедурными правилами», – приводит слова Записоцкого официальный сайт УАФ.

Отмечается, что решение CAS по делу матча Швейцария – Украина будет через 3 недели.