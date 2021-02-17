Лига чемпионов вернулась: ПСЖ уничтожил Барселону, Ливерпуль был сильнее РБ

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонская «Барселона» дома крупно проиграла «ПСЖ» (1:4). Испанский клуб открыл счет усилиями Месси, но затем пропустили четыре мяча – три из них во втором тайме. Хет-трик в составе французского клуба сделал Килиан Мбаппе.

В свою очередь «Ливерпуль» на выезде выиграл у «РБ Лейпциг» (2:0). Отличились Мохамед Салах и Садьо Мане.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

РБ Лейпциг Германия – Ливерпуль Англия 0:2

Голы:

0:1 – 53 Салах, 0:2 – 58 Мане.

Барселона Испания – ПСЖ Франция 1:4

Голы:

1:0 – 27, пенальти Месси, 1:1 – 32 Мбаппе, 1:2 – 65 Мбаппе, 1:3 – 70 Кин, 1:4 – 85 Мбаппе.