Денис Попов лучший игрок Динамо в матче против Брюгге

Киевское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы не сумело обыграть действующего чемпиона Бельгии брюссельский «Брюгге».

Забив гол усилиями Буяльского во втором тайме, киевляне повели в счете, но достаточно быстро пропустили после подачи углового.

Несмотря на пропущенный гол, лучшим игроком в составе киевлян стал защитник «Динамо» Денис Попов, который получил оценку 7,4 балла от авторитетного портала WhoScored.

Напомним, ответная встреча между клубами состоится через неделю, на поле бельгийского гранда.