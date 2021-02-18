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Футбол

Денис Попов лучший игрок Динамо в матче против Брюгге

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Денис Попов

Киевское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы не сумело обыграть действующего чемпиона Бельгии брюссельский «Брюгге».

Забив гол усилиями Буяльского во втором тайме, киевляне повели в счете, но достаточно быстро пропустили после подачи углового.

Несмотря на пропущенный гол, лучшим игроком в составе киевлян стал защитник «Динамо» Денис Попов, который получил оценку 7,4 балла от авторитетного портала WhoScored.

Напомним, ответная встреча между клубами состоится через неделю, на поле бельгийского гранда.  

от Андрей Огородник

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