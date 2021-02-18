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Футбол

Ещё один украинский игрок перебрался в Россию

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Дмитрий Билоног

Война с Россией не является причиной для украинских футболистов, чтобы переходить в клубы российского чемпионата.

Воспитанник донецкого «Шахтера» Дмитрий Билоног, последним клубом которого был финский «Мариехамн» последовал примеру Каплиенко, Мигунова, Нойка и ряда других украинцев, которые прописались в России. Новым клубом полузащитника стал «Енисей», с которым он подписал контракт по схеме (0,5+1). 

Отметим, новый клуб Билонога является середняком второго по силе дивизиона России, занимая 10 место среди 22 команд ФНЛ.

от Андрей Огородник

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