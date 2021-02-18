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Футбол

Известный бразилец вошел в тренерский штаб Металла

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Андерсон Рибейро

Любимец болельщиков харьковского футбола Андерсон Рибейро возвращается в чемпионат Украины.

Как сообщает телеграм-канал харьковчан, 39-летний экс-футболист вошел в тренерский штаб Александра Кучера.

«Очень давно знаком с президентом «Металла» Евгением Алексеевичем Красниковым, который в свое время пригласил меня в харьковский «Арсенал» и дал возможность проявить себя на профессиональном уровне в Украине.

Мы поддерживали связь и после того, как я уехал из Украины. Благодарен ему и за то, что в свое время поверил в меня как в футболиста, и за нынешнее предложение, над которым я не раздумывал ни секунды», – сказал Рибейро. 

В свое время Андерсон Рибейро выступал в составе харьковского «Арсенала», ФК «Харьков», «Металлиста» и запорожского «Металлурга». На его счету 83 матча в чемпионате Украины и десять забитых голов.

от Андрей Огородник

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