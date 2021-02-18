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Футбол

Карпаты Галич усилятся вратарем из чемпионата Испании

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Дани Лтайф

Клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу «Карпаты» Галич могут в ближайшее время подписать в свои ряды новичка с опытом выступлений в чемпионате Испании.

По информации meta-ratings.com.ua, сейчас на просмотре в клубе находиться бывший вратарь второй команды испанской «Альмерии» Дани Лтайф, который также известен своими выступлениями в составе донецкого «Олимпика» и молодежной сборной Украины.

Напомним, в текущее межсезонье «Карпаты» подписали в свои ряды Вадима Страшкевича и Виктора Хомченко. Руководство клуба ставит перед командой задачу повысится в классе.

от Андрей Огородник

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