Карпаты Галич усилятся вратарем из чемпионата Испании

Клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу «Карпаты» Галич могут в ближайшее время подписать в свои ряды новичка с опытом выступлений в чемпионате Испании.

По информации meta-ratings.com.ua, сейчас на просмотре в клубе находиться бывший вратарь второй команды испанской «Альмерии» Дани Лтайф, который также известен своими выступлениями в составе донецкого «Олимпика» и молодежной сборной Украины.

Напомним, в текущее межсезонье «Карпаты» подписали в свои ряды Вадима Страшкевича и Виктора Хомченко. Руководство клуба ставит перед командой задачу повысится в классе.