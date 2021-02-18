Михалик возвращается в Волынь?

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик ближайшие полгода может провести в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Sport Arena, 37-летний футболист, который крайние полгода играл в аматорском чемпионате Украины, в скором времени будет заявлен за первую команду луцкой «Волыни». Речь идет о контракте на полгода.

Стоить отметить, что не так давно Михалик уже играл за «Волынь», в период с лета 2019 года по лето 2020-го он провел 21 матч. Ранее ходили слухи, что он получил должность тренера второй команды «Волыни».