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Футбол

Михалик возвращается в Волынь?

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Тарас Михалик

Бывший защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик ближайшие полгода может провести в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Sport Arena, 37-летний футболист, который крайние полгода играл в аматорском чемпионате Украины, в скором времени будет заявлен за первую команду луцкой «Волыни». Речь идет о контракте на полгода.

Стоить отметить, что не так давно Михалик уже играл за «Волынь», в период  с лета 2019 года по лето 2020-го он провел 21 матч. Ранее ходили слухи, что он получил должность тренера второй команды «Волыни».

от Андрей Огородник

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