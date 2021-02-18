Рейтинг ФИФА: Сборная Украины в ТОП-25

Отсутствие международных матчей почти не изменили места сборных планеты в авторитетном рейтинге ФИФА.

Как и месяц назад сборная Украины по футболу занимает 24-ое место в мира. Среди европейских сборных команда Андрея Шевченко идет на 16 месте.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия – 1780 очков;

2. Франция – 1755;

3. Бразилия – 1743;

4. Англия – 1670;

5. Португалия – 1662;

6. Испания – 1645;

7. Аргентина – 1642;

8. Уругвай – 1639;

9. Мексика – 1632;

10. Италия – 1625;

…

24. Украина – 1521.

Отметим, ближайшие соперники сборной Украины по отбору на чемпионат мира 2022 расположились следующим образом: сборная Франции (2), сборная Финляндии (55), сборная Боснии и Герцеговины (56), сборная Казахстана (122).