Рейтинг ФИФА: Сборная Украины в ТОП-25

Отсутствие международных матчей почти не изменили места сборных планеты в авторитетном рейтинге ФИФА.
Как и месяц назад сборная Украины по футболу занимает 24-ое место в мира. Среди европейских сборных команда Андрея Шевченко идет на 16 месте.
- Рейтинг ФИФА:
- 1. Бельгия – 1780 очков;
- 2. Франция – 1755;
- 3. Бразилия – 1743;
- 4. Англия – 1670;
- 5. Португалия – 1662;
- 6. Испания – 1645;
- 7. Аргентина – 1642;
- 8. Уругвай – 1639;
- 9. Мексика – 1632;
- 10. Италия – 1625;
- …
- 24. Украина – 1521.
Отметим, ближайшие соперники сборной Украины по отбору на чемпионат мира 2022 расположились следующим образом: сборная Франции (2), сборная Финляндии (55), сборная Боснии и Герцеговины (56), сборная Казахстана (122).