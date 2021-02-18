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Футбол

Рейтинг ФИФА: Сборная Украины в ТОП-25

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
ФИФА

Отсутствие международных матчей почти не изменили места сборных планеты в авторитетном рейтинге ФИФА.

Как и месяц назад сборная Украины по футболу занимает 24-ое место в мира. Среди европейских сборных команда Андрея Шевченко идет на 16 месте.

  • Рейтинг ФИФА:
  • 1. Бельгия – 1780 очков;
  • 2. Франция – 1755;
  • 3. Бразилия – 1743;
  • 4. Англия – 1670;
  • 5. Португалия – 1662;
  • 6. Испания – 1645;
  • 7. Аргентина – 1642;
  • 8. Уругвай – 1639;
  • 9. Мексика – 1632;
  • 10. Италия – 1625;
  • 24. Украина – 1521.

Отметим, ближайшие соперники сборной Украины по отбору на чемпионат мира 2022 расположились следующим образом: сборная Франции (2), сборная Финляндии (55), сборная Боснии и Герцеговины (56), сборная Казахстана (122).

от Андрей Огородник

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