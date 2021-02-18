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Футбол

Сегодня Русин должен пройти медосмотр в Легии

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Назарий Русин

Варшавская «Легия» в ближайшее время усилит свой состав ещё одним украинским исполнителем.

Следом за Артемом Шабановым, который вчера был представлен игроком польского гранда, близок к смене клубной прописки форвард киевского «Динамо» Назарий Русин. Молодой нападающий сегодня должен пройти медосмотр в «Легии», после чего подпишет контракт. Речь идет и арендном соглашении до конца 2021 года.

Напомним, Артем Шабанов перешел на правах аренды до конца нынешнего сезона. Оба игрока были футболистами резерва и не имели игровой практики в нынешнем сезоне.

от Андрей Огородник

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