Сергей Ковалец ушел в отставку

Достаточно громкая отставка состоялась в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Один из лучших тренеров второго по силе дивизиона страны Сергей Ковалец, несмотря на успехи, которые демонстрировал «Черноморец» под его руководством, покинул свою должность, о чем сообщает официальный сайт «моряков». Причины ухода тренера не сообщаются.

Временным исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Антонов, который входил в тренерский штаб Ковальца.

Напомним, одесский клуб долгое время лидировал в Первой лиги, но финишировал перед зимней паузой третьим.