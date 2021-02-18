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Футбол

Стали известны причины ухода Ковальца из Черноморца

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Сергей Ковалец

Настоящей сенсацией дня стала новость об уходе главного тренера одесского «Черноморца» Сергея Ковальца со своей должности.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, причиной ухода тренера стала большая задолженность по заработной плате. В течении последних месяцев тренер не получал зарплату, что и стало причиной расторжения контракта по обоюдному согласию.

Напомним, после первой половины сезона одесский «Черноморец» идет на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги, претендуя на повышение в классе. И.о. главного тренера назначен Алексей Антонов.

от Андрей Огородник

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