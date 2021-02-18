Стали известны причины ухода Ковальца из Черноморца

Настоящей сенсацией дня стала новость об уходе главного тренера одесского «Черноморца» Сергея Ковальца со своей должности.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, причиной ухода тренера стала большая задолженность по заработной плате. В течении последних месяцев тренер не получал зарплату, что и стало причиной расторжения контракта по обоюдному согласию.

Напомним, после первой половины сезона одесский «Черноморец» идет на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги, претендуя на повышение в классе. И.о. главного тренера назначен Алексей Антонов.