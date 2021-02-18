Три потенциальных новичка на просмотре в Металле

Харьковский «Металл», который имеет и без того звездный состав по меркам Второй лиги, продолжает смотреть потенциальных новичков команды.

По информации Meta-ratings, сейчас тренерский штаб «Металла» смотрит трех новых исполнителей. Речь идет о воспитанниках харьковского «Металлиста» Артеме Радченко и Владиславе Краеве, а также экс-игроке «Черноморца» и столичного «Арсенала» Андрее Стрижаке.

Отметим, если 21-летний Стрижак в последнее время выступал в Первой лиге, то Радченко выступал в чемпионате Латвии, а Краев в чемпионате Грузии.