В Руха новый вице-президент

Известный украинский бизнесмен, инвестор в сфере блокчейна и космических разработок Александр Пан вошел в структуру львовского «Руха».

Как сообщает официальный сайт новичка «УПЛ», Александр Пан занял должность вице-президента клуба. Также клуб получил нового титульного спонсора, которым стало онлайн-казино First club.

Такой вице-президент – это не один, а даже несколько шагов вперед. Это интересный, талантливый человек с необычным складом ума. Наша энергия и его нестандартный подход дадут хорошие плоды. Уверен, в будущем это сотрудничество принесет много-много удовольствия», – сказал президент «Руха» Григорий Козловский.