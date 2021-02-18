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Футбол

В Руха новый вице-президент

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Александр Пан

Известный украинский бизнесмен, инвестор в сфере блокчейна и космических разработок Александр Пан вошел в структуру львовского «Руха».

Как сообщает официальный сайт новичка «УПЛ», Александр Пан занял должность вице-президента клуба. Также клуб получил нового титульного спонсора, которым стало онлайн-казино First club.

Такой вице-президент – это не один, а даже несколько шагов вперед. Это интересный, талантливый человек с необычным складом ума. Наша энергия и его нестандартный подход дадут хорошие плоды. Уверен, в будущем это сотрудничество принесет много-много удовольствия», – сказал президент «Руха» Григорий Козловский. 

от Андрей Огородник

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