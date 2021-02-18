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Футбол

Вербич и Гармаш пропустят матч с Брюгге

отАндрей Огородник

Фев 18, 2021 , ,
Беньямин Вербич

Киевское «Динамо» не сможет задействовать оптимальный состав в матче против чемпиона Бельгии «Брюгге».

Сегодня, вице-чемпионы Украины должны встретится с бельгийским грандом в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Из-за проблем со здоровьем игру пропустят Беньямин Вербич и Денис Гармаш, о чем сообщает Meta-ratings.com.ua. Также не примут участие в поединке Владимир Костевич, Никита Бурда, Клейтон, Тудор Белуце, которые травмировались ещё раньше.

Напомним, из-за сложных погодных условий поединок между «Динамо» и «Брюгге» перенесли на 17:00, так как сегодня намечается сильное снижение температуры.

от Андрей Огородник

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