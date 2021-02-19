Десна подписала усиление из Второй лиги

Отличная игра в исполнении лидера атак вишгородского «Диназа» Евгения Чепуренко привлекла к нему внимание его бывшего клуба.

Как сообщает официальная страница черниговской «Десны» в Фейбсук, 31-летний нападающий возвращается в их команду. Условия контракта не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Евгения Чепурненко девять голов в 11 матчах чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Ранее он выступал в составе «Десны» в сезонах с 2012 по 2014 год и с 2015 по 2017 год. В футболке «северян» он забил 30 голов.