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Футбол

Десна подписала усиление из Второй лиги

отАндрей Огородник

Фев 19, 2021 , ,
Евгений Чепурненко

Отличная игра в исполнении лидера атак вишгородского «Диназа» Евгения Чепуренко привлекла к нему внимание его бывшего клуба.

Как сообщает официальная страница черниговской «Десны» в Фейбсук, 31-летний нападающий возвращается в их команду. Условия контракта не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Евгения Чепурненко девять голов в 11 матчах чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Ранее он выступал в составе «Десны» в сезонах  с 2012 по 2014 год и с 2015 по 2017 год. В футболке «северян» он забил 30 голов.

от Андрей Огородник

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