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Футбол

Два ключевых исполнителя Зари покинул клуб ближайшим летом

отАндрей Огородник

Фев 19, 2021 , ,
Дмитрий Иванисеня

Луганская «Заря», которая является одним из главных фаворитов борьбы за третье место чемпионата Украины, ближайшим летом вероятней всего потеряет сразу несколько важных для себя исполнителей.

Как сообщает ТаТоТаке, как минимум два игрока покинут клуб по окончанию сезона. Речь идет о защитнике Йоэле Абу-Ханне и хавбеке Дмитрии Иванисене, контракты которых подходят к завершению и вероятней всего продеваться не будут.

Сообщается, что также под большим вопросом участие в следующем сезоне в футболке «Зари» Владлена Юрченко. По воспитаннику «Шахтера» ситуация должна разъясниться в ближайшее время.

от Андрей Огородник

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