Два зимние новичка Руха продолжают оставаться вне игры

Львовский «Рух», который во время зимней паузы пополнил свой состав тремя новичками, пока вынужден обходится в чемпионате Украины «старым багажом».

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, Рагнар Сигурдссон и Андрей Борячук, которые перешли в клуб в январе, не смогут сыграть в ближайшем матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера». Оба игрока продолжают проходить курс реабилитации.

Напомним, в первом круге львовский «Рух» сумел дать настоящий бой «Шахтеру», сумев отобрать очки в действующего чемпиона страны.