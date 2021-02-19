Луческу остался недоволен результатом матча против Брюгге

Вице-чемпионы Украины киевское «Динамо» сильно осложнили себе задачу выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Ведя в счете в матче против бельгийского «Брюгге» украинский клуб не сумел удержать победный счет, сыграв в итоге вничью 1:1, что вызвало недовольство главного тренера «Динамо».

Результат 0:0 был бы явно лучшим для нас, чем 1:1. Как я объяснил своим подопечным, самое главное в подобных еврокубковых противостояниях – не пропустить в домашних играх. Счет 1:0 был лучшим результатом для нас. Но, к сожалению, мы допустили ошибку при стандарте, не доиграли до конца и пропустили го

Ответная встреча между клубами состоится в ближайший четверг, на поле бельгийского «Брюгге».