EURO.com.ua

Футбол

Луческу остался недоволен результатом матча против Брюгге

отАндрей Огородник

Фев 19, 2021 , ,
Мирча Луческу

Вице-чемпионы Украины киевское «Динамо» сильно осложнили себе задачу выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Ведя в счете в матче против бельгийского «Брюгге» украинский клуб не сумел удержать победный счет, сыграв в итоге вничью 1:1, что вызвало недовольство главного тренера «Динамо».

Результат 0:0 был бы явно лучшим для нас, чем 1:1. Как я объяснил своим подопечным, самое главное в подобных еврокубковых противостояниях – не пропустить в домашних играх. Счет 1:0 был лучшим результатом для нас. Но, к сожалению, мы допустили ошибку при стандарте, не доиграли до конца и пропустили го

Ответная встреча между клубами состоится в ближайший четверг, на поле бельгийского «Брюгге».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Луческу остался недоволен результатом матча против Брюгге

Фев 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Карпаты Галич усилятся вратарем из чемпионата Испании

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ещё один украинский игрок перебрался в Россию

Фев 18, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × один =

Вы пропустили

Футбол

Луческу остался недоволен результатом матча против Брюгге

Фев 19, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Марченко в четвертьфинале итальянского челленджера

Фев 19, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Карпаты Галич усилятся вратарем из чемпионата Испании

Фев 18, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ещё один украинский игрок перебрался в Россию

Фев 18, 2021 Андрей Огородник