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Футбол

Рух близок к подписанию звезды чемпионата Узбекистана

отАндрей Огородник

Фев 19, 2021 , ,
Бобур Абдухаликов

Один из лучших бомбардиров чемпионата Узбекистана прошлого сезона Бобур Абдихоликов в шаге от переезде в чемпионат Украины по футболу.

Бывшая звезда «Насафа» в скором времени должен подписать контракт с львовским «Рухом», куда перейдет бесплатно, на правах свободного, о чем сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

Отметим, в прошлом сезоне игрок забил 17 голов в 25 матчах чемпионата Узбекистана, стал вторым бомбардиром лиги. Всего в составе «Насафа» 23-летний нападающий забил 50 голов в 131 матче во всех турнирах. Ещё больше впечатляет его статистика в составе молодежной сборной Узбекистана, за которую он забил 21 гол.

от Андрей Огородник

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