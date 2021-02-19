Рух близок к подписанию звезды чемпионата Узбекистана

Один из лучших бомбардиров чемпионата Узбекистана прошлого сезона Бобур Абдихоликов в шаге от переезде в чемпионат Украины по футболу.

Бывшая звезда «Насафа» в скором времени должен подписать контракт с львовским «Рухом», куда перейдет бесплатно, на правах свободного, о чем сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

Отметим, в прошлом сезоне игрок забил 17 голов в 25 матчах чемпионата Узбекистана, стал вторым бомбардиром лиги. Всего в составе «Насафа» 23-летний нападающий забил 50 голов в 131 матче во всех турнирах. Ещё больше впечатляет его статистика в составе молодежной сборной Узбекистана, за которую он забил 21 гол.