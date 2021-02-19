от

19-летний страж ворот донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин попал в символическую сборную самых дорогих тинейджеров по версии статистического портала Transfermarkt.

Голкипер был оценен в 7 млн евро.

В сборную также вошли: Неко Уильямс («Ливерпуль», 10 млн евро), Вильям Салиба («Ницца», 17), Бенуа Бадиашиле («Монако», 25), Раян Аит-Нури («Вулверхэмптон», 20), Эдуардо Камавинга («Ренн», 60), Мэйсон Гринвуд («МЮ», 50), Флориан Виртц («Байер», 45), Педри («Барселона», 50), Ансу Фати («Барселона», 80) и Фабиу Силва («Вулверхэмптон», 25).

Отмечается, что общая суммарная стоимость сборной составляет 389 млн евро.