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Футбол

Владимир Савошко продолжит карьеру в Подолье

отАндрей Огородник

Фев 19, 2021 , ,
Владимир Савошко

Один из лидеров Второй лиги чемпионата Украины по футболу хмельницкое «Подолье» усилило свой состав достаточно известным по меркам ПФЛ полузащитником Владимиром Савошко.

Как сообщает Football.km.ua, 25-летний полузащитник перешел в хмельницкий клуб бесплатно, на правах свободного агента. Последние полгода он выступал в составе житомирского «Полесья», где в рамках Первой лиги записал на свой счет 15 матчей.

Напомним, Владимир Савошко является воспитанником «Карпат», но почти всю свою карьеру, за исключением нынешнего сезона, провел во Второй лиге.

от Андрей Огородник

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