Владимир Савошко продолжит карьеру в Подолье

Один из лидеров Второй лиги чемпионата Украины по футболу хмельницкое «Подолье» усилило свой состав достаточно известным по меркам ПФЛ полузащитником Владимиром Савошко.

Как сообщает Football.km.ua, 25-летний полузащитник перешел в хмельницкий клуб бесплатно, на правах свободного агента. Последние полгода он выступал в составе житомирского «Полесья», где в рамках Первой лиги записал на свой счет 15 матчей.

Напомним, Владимир Савошко является воспитанником «Карпат», но почти всю свою карьеру, за исключением нынешнего сезона, провел во Второй лиге.