Аталанта — Реал: превью, прогноз, трансляция

В одном из самых интересных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Аталанта» Бергамо и мадридский «Реал». Королевской команде в Италии придется обойтись без девяти ключевых игроков. Кадровые проблемы гостей — отличная возможность для Нерадзурри дома обыграть соперника и с заделом готовиться к матчу-реваншу. Однако легко переиграть испанский клуб будет не так просто.

Последние результаты

Подопечные Гасперини в боевом настроении ждут команду из Мадрида в 1/8 финала Лиги чемпионов. Стоит признать, что «Аталанта» нашла правильный подход за последние несколько недель и не сбавляет обороты. Хозяева отлично справляются в атаке. Прорыв произошел после сумасшедшей ничьей 3:3 с «Торино». Команда из Бергамо обыграла «Наполи» 3:1 в Кубке Италии, затем Кальяри 1:0 и снова Адзурис, на этот раз на уже в рамках чемпионат Италии со счетом 4:2.

У «Реала», с другой стороны, есть основания для беспокойства. Со скоростной игрой «Аталанты» будет непросто справиться. Особенно, когда многие игроки основного состава вынуждены будут пропустить матч из-за травм. У Зидана должна сильно болеть голова из-за ситуации. «Реал» Мадрид преследует «Атлетико» в Ла Лиге и не собирается отказываться от борьбы за защиту чемпионского титул. Кроме того, команда продолжает отличную серию беспроигрышных матчей за последние недели. Выигрыши над «Уэской» 2:1, «Хетафе» 2:0, «Валенсией» 2:0 и «Вальядолидом» 1:0 вернули атмосферу в раздевалке к норме.

Путь к 1/8 финала

«Аталанта» играла на групповом этапе с «Аяксом», «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем» и уверенно заняла второе место, уступив только английскому гранду.

«Реал» выступал в одной группе с донецким «Шахтером» и дважды сенсационно уступил чемпиону Украины. Несмотря на это подопечные Зидана собрались и сумели завоевать первое место в турнирной таблице, играя также с «Боруссией» М и «Интером».

История

Матч в среду между «Аталантой» и «Реалом» станет первой встречей обеих команд в истории. Ранее команды между собой еще не играли.

Кадровая ситуация

Гасперини не сможет рассчитывать на Ганса Хатебура. Однако ситуация в Королевской команде намного хуже. Иден Азар, Марсело, Серхио Рамос, Вальверде, Родриго, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Альваро Одриозола и Карим Бензема, получившие травму левого бедра в прошлый четверг, страдают от повреждений и не помогут команде в завтрашнем матче.

Предполагаемые стартовые составы

«Аталанта»: Голлини — Джимсити, Ромеро, Толой, Маэле, Роон, Фрейлер, Госенс, Иличич, Мюриэль, Сапата

«Реал» Мадрид: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди, Кросс, Каземиро, Модрич, Жуниор, Мариано, Асенсио

Мнение букмекеров

Победа «Аталанты» – 2.35

Ничья – 3.68

Победа «Реала» – 3.05

Прогноз

В последние недели обе команды показывают результативный футбол. «Аталанта» в матче с «Наполи» показала, что ее нельзя недооценивать, даже когда она иногда играет ниже ожиданий. «Реал» также забивает в последних матчах стабильно. Наш прогноз – обе забьют за 1.56

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол – 2, а также Volia Football 1. Начало встречи в 22:00 киевскому времени.