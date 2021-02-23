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Футбол

Официально: Назарий Русин перешел в Легию

отАндрей Огородник

Фев 23, 2021 , ,
Назарий Русин

Ожидаемый переход украинского нападающего киевского «Динамо» Назария Русина в варшавскую «Легию» все же состоялся.

Как сообщает официальный сайт лидера турнирной таблицы чемпионата Польши Назарий Русин перешел в их клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до конца текущего календарного года. Важно отметить, что «Легия» будет иметь право приобрести форварда по окончанию арендного соглашения.

Напомним, это уже второй игрок «Динамо» который перешел в «Легию» этой зимой. Ранее, также на правах аренды, в варшавский гранд перешел Артем Шабанов.

от Андрей Огородник

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