Официально: Вадим Евтушенко — главный тренер Кристалла

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги херсонский «Кристалл» определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, вторую половина сезона команда начнет под руководством бывшего футболиста киевского «Динамо» Вадима Евтушенко, который ранее входил в тренерский штаб сборной Украины. Также известный в прошлом футболист будет занимать должность директора клуба.

Напомним, в роли тренера Вадим Евтушенко работал в кропивницкой «Зирке», полтавской «Ворскле» и черкасском «Днепре».