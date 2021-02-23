EURO.com.ua

Футбол

Официально: Вадим Евтушенко — главный тренер Кристалла

отАндрей Огородник

Фев 23, 2021 , ,
Вадим Евтушенко

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги херсонский «Кристалл» определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, вторую половина сезона команда начнет под руководством бывшего футболиста киевского «Динамо» Вадима Евтушенко, который ранее входил в тренерский штаб сборной Украины. Также известный в прошлом футболист будет занимать должность директора клуба.

Напомним, в роли тренера Вадим Евтушенко работал в кропивницкой «Зирке», полтавской «Ворскле» и черкасском «Днепре».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Стало известно, где Украина проведет спарринг с Бахрейном

Фев 23, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Тренер Маккаби Тель-Авив верит, что сможет пройти Шахтер

Фев 23, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Туре бесплатно работает в Олимпике

Фев 23, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + 10 =

Вы пропустили

Бокс

Бой Фрэмптон – Херринг пройдет 3 апреля

Фев 23, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Халеп провела 350 недель подряд в топ-10, Свитолина – 177

Фев 23, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Стало известно, где Украина проведет спарринг с Бахрейном

Фев 23, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Тренер Маккаби Тель-Авив верит, что сможет пройти Шахтер

Фев 23, 2021 Сергей Сумской