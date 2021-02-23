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Футбол

Русин провел тренировку с игроками Легии

отАндрей Огородник

Фев 23, 2021 , ,
Назарий Русин

Молодой нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин все ближе к переходу в чемпионат Польши.

Несмотря на то, что официально о сделке ещё не было объявлено, игрок уже тренируется с основной командой варшавской Легии, о чем сообщает польская пресса.

Напомним, по последним слухам Назарий Русин должен перейти в «Легию» на правах аренды. Обсуждается вариант со сроком контракта до конца календарного года и текущего сезона.

В нынешнем сезоне Назарий Русин принял участие лишь в двух матчах киевского «Динамо».

от Андрей Огородник

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