Русин провел тренировку с игроками Легии

Молодой нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин все ближе к переходу в чемпионат Польши.

Несмотря на то, что официально о сделке ещё не было объявлено, игрок уже тренируется с основной командой варшавской Легии, о чем сообщает польская пресса.

Напомним, по последним слухам Назарий Русин должен перейти в «Легию» на правах аренды. Обсуждается вариант со сроком контракта до конца календарного года и текущего сезона.

В нынешнем сезоне Назарий Русин принял участие лишь в двух матчах киевского «Динамо».