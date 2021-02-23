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Футбол

Тренер Маккаби Тель-Авив верит, что сможет пройти Шахтер

отСергей Сумской

Фев 23, 2021

Наставник «Маккаби» Тель-Авив Патрик ван Леувен в преддверии ответной игры 1/16 финала Лиги Европы против донецкого «Шахтера» заявил, что у его команды все еще есть шансы пройти в следующий этап турнира.

«Шансы всегда 50 на 50. Если не мыслить позитивно, то нет смысла лететь на этот матч. Игра должна приносить удовольствие, это игра, когда вы осмеливаетесь показывать футбол, в таком случае у вас будут возможности.

У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали», – сказал ван Леувен.

Напомним, ответная игра пройдет 25 февраля. Первый матч завершился победой «Горняков» – 2:0.

от Сергей Сумской

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