Брюгге — Динамо: превью, мнение букмекеров, трансляция

25 февраля киевское «Динамо» проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. В Бельгии вице-чемпионы Украины сыграют против лидера местного чемпионата – «Брюгге». Перед киевлянами стоит тяжелое задание – после 1:1 в Киеве по сумме двух матчей придется в Бельгии играть на атаку, ведь именно «Динамо» нужно забивать гол. «Брюгге» устроит даже безголевой матч.

Последние результаты

Киевское «Динамо» в общей сложности провело в 2021 году только три поединка. Кроме встречи с «Брюгге» в Киеве подопечные Луческу также успели провести два поединка в рамках чемпионата Украины. Если у «Олимпика» удалось выиграть 3:1, то переиграть в минувшие выходные «Десну» не удалось – 1:1. При этом киевляне только в концовке матче с пенальти сумел вырвать очко в противостоянии с «Десной». Что интересно, киевляне во всех трех матчах пропускали по одному голу. Дважды после ошибок Бущана, который пропускал ударом головой из пределов вратарской площади. Над этим румынскому специалисту предстоит поработать перед ответной встречей.

Если «Динамо» в 2021 сыграло только три матча, то «Брюгге» уже 11. При этом у бельгийской команды десять побед и одна ничья – именно в Киеве. В выходные «Брюгге» победил в чемпионате и еще больше увеличил отрыв от второго места, ведь «Антверпен» сыграл вничью. Преимущества над ближайшим конкурентом уже 25 пунктов, при этом у команды еще и игра в запасе.

У команды очередные потери. Еще два основных игрока «Брюгге» могут не сыграть с «Динамо» из-за коронавируса. Тесты вратаря команды Симона Миньоле и его партнера Шарля Де Кетеларе на коронавирус дали положительный результат. Теперь игроки должны пройти повторное тестирование на инфекцию в лаборатории УЕФА 24 февраля.

История противостояний

В своей истории команды встречались до матча в Киеве неделю назад только дважды и это было в минувшем еврокубковом сезоне. Тогда в рамках третьего раунда квалификации под руководством еще Алексея Хацкевича «Динамо» потерпело итоговую неудачу. Матч в Бельгии закончился с минимальной победой – 1:0. Игра в Киеве закончилась со счетом 3:3.

Мнение букмекеров

Победа «Брюгге» – 2.1

Ничья – 3.54

Победа «Динамо» – 3.74

Проход в 1/8 финала «Брюгге» – 1.56

Проход в 1/8 финала «Динамо» – 2.43

Арбитры

Главный арбитр — Срджан Йованович (Сербия)

Ассистенты арбитра – Урош Стойкович, Милан Михайлович (оба Сербия).

Четвертый арбитр – Фран Йович (Хорватия).

Арбитр VAR – Саша Штегеманн (Германия).

Ассистент арбитра VAR – Луиш Годиньо (Португалия).

Ориентировочные составы:

«Брюгге»: Хорват, Мата, Коссуну, Рикка, Мехеле, Вормер, Соболь, де Кейпер, Дирар, Окереке, Дост

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Трансляция

В прямом эфире встречу покажет «Футбол-2», а также Volia Football 1 HD. Поединок начнется в 22:00.