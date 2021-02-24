EURO.com.ua

Футбол

Черкащина прекращает свое существование

отАндрей Огородник

Фев 24, 2021
Александр Каденко

Клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу ФК «Черкащина» с большой долей вероятности прекратит свое существование.

Отсутствие финансирование является главной причиной почему команда не выйдет на вторую половину сезона. Сейчас клуб начинает процесс снятия с турнира, о чем сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.

Действительно, руководство «Черкащины» готовит соответствующие письма, но в нашем распоряжении их пока нет, — отметил президент ПФЛ Александр Каденко. — Быстрее всего, что этой команды не будет. Владимиру Лашкулу в одиночку тянуть этот воз тяжело, а людей, готовых подставить плечо, на горизонте не видно…

Напомним, первый круг «Черкащина» завершила на пятом месте Второй лиги.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Украинский талант продлил контракт с чешским середняком

Фев 25, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Олимпик уволил Климовского?

Фев 25, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Матвиенко заявил, что у Шахтера нет усталости

Фев 24, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шесть + 1 =

Вы пропустили

Футбол

Украинский талант продлил контракт с чешским середняком

Фев 25, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Олимпик уволил Климовского?

Фев 25, 2021 Андрей Огородник
Бокс

Джошуа очень хочет бой против Фьюри

Фев 24, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Матвиенко заявил, что у Шахтера нет усталости

Фев 24, 2021 Сергей Сумской