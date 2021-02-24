Черкащина прекращает свое существование

Клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу ФК «Черкащина» с большой долей вероятности прекратит свое существование.

Отсутствие финансирование является главной причиной почему команда не выйдет на вторую половину сезона. Сейчас клуб начинает процесс снятия с турнира, о чем сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.

Действительно, руководство «Черкащины» готовит соответствующие письма, но в нашем распоряжении их пока нет, — отметил президент ПФЛ Александр Каденко. — Быстрее всего, что этой команды не будет. Владимиру Лашкулу в одиночку тянуть этот воз тяжело, а людей, готовых подставить плечо, на горизонте не видно…

Напомним, первый круг «Черкащина» завершила на пятом месте Второй лиги.