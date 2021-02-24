Маркевич ответил готов ли возглавить Металлист

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал информацию о возвращении в большой футбол Александра Ярославского, а также о процессе возрождения легендарного клуба.

Во-первых я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик Металлиста».

Ответил тренер и на вопрос, готов ли возглавить свою бывшую команду:

«Ничего в этом плане за это время не изменилось. Я себя чувствую молодым. А где, что и как — это уже совсем другая ситуация»

Напомним, во главе вместе с «Металлистом» Мирон Маркевич становился вице-чемпионом Украины, а также неоднократно выигрывал бронзовые медали чемпионата.