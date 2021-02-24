В IFFHS назвали лучших вратарей мира с 1987 года

Джанлуиджи Буффон стал лучшим стражем ворот по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) с 1987 года.

В список не попали украинские вратари.

В рейтинг попали:

1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 357 баллов.

2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) – 260.

3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) – 218.

4. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) – 201.

5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 200.

6. Петер Шмейхель (экс-«Манчестер Юнайтед», Дания) – 179.

7. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) – 162.

8. Хосе Луис Чилаверт (экс-«Велес Сарсфилд», Парагвай) – 146.

9-10. Вальтер Дзенга (экс-«Интер», Италия) – 132.

9-10. Андони Субисаррета (экс-«Барселона», Испания) – 132.

11-12. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 130.

11-12. Клаудио Таффарел (экс-«Галатасарай», Бразилия) – 130.

13. Мишель Прюдомм (экс-«Стандард», Бельгия) – 124.

14. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) – 115.

15. Дэвид Симэн (экс-«Арсенал», Англия) – 114.

16. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) – 113.

17. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 112.

18. Дида (экс-«Милан», Бразилия) – 109.

19. Витор Байя (экс-«Порту», Португалия) – 94.

20. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) – 93.