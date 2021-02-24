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Футбол

Вратарь Колоса близок к повторению рекорда по количеству отраженных пенальти

отАндрей Огородник

Фев 24, 2021 , ,
Евгений Волынец

Воспитанник киевского «Динамо» Евгений Волынец, чьё выступление в составе «Колоса» по праву можно считать одним из открытий сезона, ещё на шаг приблизился к рекорду по количеству отраженных пенальти в течении одного сезона.

В матче против ФК «Львов» ему удалось отбить удар с пенальти Ренана Оливейры, что позволило его клубу выиграть со счетом 0:2. Для вратаря это уже пятый отбитый одиннадцатиметровый в течении текущего сезона, лучшим же результатом является шесть сейвов, которыми могут похвастаться Валерий Воробьёв «Кривбасс» (сезон 1993/1994) и Богдан Сарнавский ФК «Львов» (сезон 2019/2020).

Отметим, что до конца сезона «Колосу» остается сыграть 11 матчей, в связи с чем вполне реально, что Евгений Волынец станет абсолютным рекордсменом.

от Андрей Огородник

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