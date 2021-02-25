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Футбол

Александр Ярославский хочет возродить футбольный клуб «Металлист»

отAdmin

Фев 25, 2021

Этой новостью бывший президент и владелец ФК «Металлист» поделился на пресс-конференции с журналистами, которая была приурочена к 100-летию со дня основания харьковского клуба. Первым шагом к возрождению команды стало письмо, отправленное на имя и.о. городского головы Харькова Терехова. В нем сказано много об истории города с акцентом на важность вклада в нее со стороны ФК «Металлист». Причем эти утверждения вполне оправданы.

За годы своего существования футбольный клуб получил 7 бронзовых наград и серебряный кубок в национальном первенстве. Он часто принимал участие в международных турнирах, например, в Лиге Европы. В разные времена за него играли Александр Бабкин, Андрей Пономаренко, братья Пётр и Павел Семёновы, Николай Кротов и Иван Натаров.

100 лет со дня основания ФК «Металлист» исполняется в 2025 году. По словам Александра Ярославского, важно постараться возродить его к этому юбилею. Дело в том, что без хорошего клуба в Харькове постепенно приходит в негодность и спортивная инфраструктура, в которую было вложено много средств во время подготовки к Евро-2012.

Кстати, за годы существования «Металлист» променял множество названий. Изначально это был ХПЗ. Аббревиатура расшифровывается как Харьковский паровозостроительный завод. Позже его переименовали в «Зенит». Это название сохранилось вплоть до 1945 года. После войны ФК именовали «Трактор» или «Дзержинец», а позже «Авангард». Современное название появилось лишь в 1967 году.

Ранее «Металлист» получал довольно высокие рейтинги у букмекеров. Но последние годы своего существования он явно не оправдал, если судить по падению коэффициентов. Да и в целом ставки на спорт не очень перспективны. Большинство азартных игроков уже ушли от букмекеров и обратили внимание в сторону онлайн-казино, самые престижные из которых представлены тут. И в этом нет ничего удивительного, ведь они предлагают своим посетителям шикарные бонусы в виде фриспинов и умножений первого депозита.

от Admin

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