Олимпик уволил Климовского?

Весьма неожиданная отставка состоялась в украинском футболе, если верить телеграм-каналу ТаТоТаке.

Как стало известного, главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский отправлен в отставку. Причиной увольнения стало два кряду поражения на старте второй половины сезона, что сильно усложнило задачу команды бороться за место в Лиге Европы.

Отметим, что увольнение Климовского выглядит, как минимум странно. Приняв команду в прошлом сезоне он сумел спасти её от вылета, а в нынешнем сезоне «Олимпик» под его руководством и вовсе был крепким середняком.