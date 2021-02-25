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Футбол

Олимпик уволил Климовского?

отАндрей Огородник

Фев 25, 2021 , ,
Игорь Климовский

Весьма неожиданная отставка состоялась в украинском футболе, если верить телеграм-каналу ТаТоТаке.

Как стало известного, главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский отправлен в отставку. Причиной увольнения стало два кряду поражения на старте второй половины сезона, что сильно усложнило задачу команды бороться за место в Лиге Европы.

Отметим, что увольнение Климовского выглядит, как минимум странно. Приняв команду в прошлом сезоне он сумел спасти её от вылета, а в нынешнем сезоне «Олимпик» под его руководством и вовсе был крепким середняком.

от Андрей Огородник

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