Подолье усилилось двумя новичками

Один из лидеров Второй лиги чемпионата Украины по футболу хмельницкое «Подолье» усилило свой состав тремя новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт клуба, команду пополнили хавбеки Николай Павлюк и Владислав Бондарь, а также форвард Игорь Карпенко.

Отметим, первую половину сезона Карпенко провел в составе «Волыни», за которую отыграл 14 матчей и забил один гол. На счету Павлюка 18 матчей за «Буковину», Бондарь выступал в составе краматорского «Авангарда».

Напомним, «Подолье» идет на втором месте Второй лиги, что позволяет повыситься в классе.