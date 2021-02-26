Динамо и Шахтер прошли в следующий раунд Лиги Европы

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийский Брюгге дома уступил киевскому «Динамо» (0:1) и подарил сопернику путевку в следующий раунд турнира. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.

В свою очередь донецкий «Шахтер» минимально одолел «Маккаби» Тель-Авив Израиль (1:0) Гол на счету Мораеса. Таким образом, «Горняки» по итогам двух матче выбили оппонента.

Брюгге Бельгия – Динамо Украина 0:1

Гол:

0:1 – 83 Буяльский.

Брюгге – Миньоле, Соболь (де Кейпер, 84), Мата, Мехеле, Дирар (Окереке, 84), Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Коссуну, Дост (Баджи, 58).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Буяльский (Андриевский, 86), Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 68), Родригеш, Беседин.

Предупреждения:

ван ден Кейбус (19), Беседин (49).

Шахтер Украина – Маккаби Тель-Авив Израиль 1:0

Гол:

1:0 – 67, пенальти Мораес.

Шахтер – Трубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон (Коноплянка, 78), Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).

Предупреждение:

Витао (33).