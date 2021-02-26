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Футбол

Луческу прокомментировал тяжелую победу над Брюгге

отСергей Сумской

Фев 26, 2021 ,

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Брюгге» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что у команды были разные задачи на первый и второй таймы.

«До перерыва важной была организация игры в обороне: нельзя было пропустить, поскольку, допустив это, нам было бы очень сложно догнать соперника.

В защите мы сыграли хорошо, но, когда отбирали мяч, атаки у нас не получались – мы суетились, спешили и почти не доходили до ворот соперника. В перерыве я сказал ребятам успокоится, больше контролировать мяч и искать моменты у чужих ворот», — сказал специалист.

Также он добавил, что после выхода Шапаренко команда стала играть острее в атаке и больше рисковать.

По его словам, выход Шапаренко добавил мощи в атаке, так как он хорошо видит свободные зоны.

от Сергей Сумской

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