Луческу прокомментировал тяжелую победу над Брюгге

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Брюгге» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что у команды были разные задачи на первый и второй таймы.

«До перерыва важной была организация игры в обороне: нельзя было пропустить, поскольку, допустив это, нам было бы очень сложно догнать соперника.

В защите мы сыграли хорошо, но, когда отбирали мяч, атаки у нас не получались – мы суетились, спешили и почти не доходили до ворот соперника. В перерыве я сказал ребятам успокоится, больше контролировать мяч и искать моменты у чужих ворот», — сказал специалист.

Также он добавил, что после выхода Шапаренко команда стала играть острее в атаке и больше рисковать.

По его словам, выход Шапаренко добавил мощи в атаке, так как он хорошо видит свободные зоны.