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Футбол

Стали известны возможные соперники Динамо и Шахтера в 1/8 финала ЛЕ

отСергей Сумской

Фев 26, 2021 ,

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» пробились в 1/8 финала Лига Европы.

Будущими соперниками украинских команд на этой стадии могут стать «Арсенал», «Аякс», «Вильярреал», «Гранада», «Мольде», «Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Славия» Прага, «Рома», «Динамо» Загреб, «Янг Бойз» и «Олимпиакос».

Кроме того, команды могут сыграть между собой.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Первые игры этой стадии состоятся 11 марта, а ответные – 18-го.

от Сергей Сумской

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