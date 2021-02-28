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Футбол

Главный тренер Шальке отправлен в отставку

отАндрей Огородник

Фев 28, 2021 , ,
Кристиан Гросс

Провальный сезон в исполнении гельзеркирхенского «Шальке» стал причиной масштабных перестановок в структуре клуба.

Как сообщает официальный сайт «кобальтовых», главный тренер команды Кристиан Гросс с его помощником Райнером Видмайером, а также спортивный директор клуба Йохен Шнайдер отправлены в оставку.

Напомним, Гросс возглавил «Шальке» в декабре прошлого года, но в 11 матчах под его руководством клуб с Гельзеркирхена выиграл лишь один матч и идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

от Андрей Огородник

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