Главный тренер Шальке отправлен в отставку

Провальный сезон в исполнении гельзеркирхенского «Шальке» стал причиной масштабных перестановок в структуре клуба.

Как сообщает официальный сайт «кобальтовых», главный тренер команды Кристиан Гросс с его помощником Райнером Видмайером, а также спортивный директор клуба Йохен Шнайдер отправлены в оставку.

Напомним, Гросс возглавил «Шальке» в декабре прошлого года, но в 11 матчах под его руководством клуб с Гельзеркирхена выиграл лишь один матч и идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.