Горняк-Спорт подписал пять новичков

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу «Горняк-Спорт», который под конец прошлого года был под угрозой исчезновения, продолжит свое существование и сейчас активно укомплектовывается в преддверии второй половины сезона.

Как сообщает Sport Arena, клуб из Горишних Плавнив подписал сразу пять новых исполнителей. Речь идет о таких игроках, как: вратарь Игорь Фияло, полузащитники Алексей Литовченко, Богдан Литвяк, Владислав Игнатьев и нападающий Артем Семка.

Напомним, после первой половины сезона «Горняк-Спорт» идет на четвертом месте второго по силе дивизиона страны, правда, практически весь состав, который играл осенью уже покинул клуб.