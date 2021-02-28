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Футбол

Игорь Бойчук покинул Рух

отАндрей Огородник

Фев 28, 2021 , ,
Игорь Бойчук

Непродолжительным и далеко не самым успешным оказалось пребывание 27-летнего защитника Игоря Бойчука в составе львовского «Руха».

Перебравшись летом в команду Ивана Федика из «Агробизнеса», где в течении двух сезонов был основным игроком, заиграть в УПЛ он не сумел. Как сообщает официальный сайт «Руха», стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Отметим, за полгода в львовском клубе Игорь Бойчук провел два матча в чемпионате Украины и отличился одним голом. Также игрок в свое время успел поиграть в составе черновицкой «Буковины».

от Андрей Огородник

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