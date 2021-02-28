Малиновский отличился голом в воротах Самподории

Полузащитник сборной Украины и итальянской «Аталанты» сполна воспользовался своим шансом выйдя в стартовом составе матча против «Сампдории».

Украинский полузащитник сумел отличиться точным ударом на 40-ой минуте матча. Сейчас «Аталанта» ведет в счете 0:1. Для Малиновского этот гол второй в сезоне в рамках итальянской Серии А.

Напомним, ещё один украинец в составе «Аталанты» Виктор Коваленко попал в заявку на матч, но пока остается на скамье запасных. В случае победы клуб с Бергамо имеет шансы подняться на третье место в Серии А.