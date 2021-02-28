Стивен Джерард заменит Юргена Клоппа на должности тренера Ливерпуля?

Легенда английского «Ливерпуля» Стивен Джерард в будущем может вернуться в родную команду.

Блестящий в прошлом полузащитник сейчас отлично себя проявляет на должности главного тренера «Рейнджерс», который под его руководством имеет фантастическую статистику в чемпионате Шотландии, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Руководство «Ливерпуля», несмотря на заслуги Юргена Клоппа в виде чемпионского титула и Лиги Чемпионов в скором времени может пойти на смену главного тренера. В нынешнем сезоне клуб идет лишь на шестом месте, к тому же немецкого специалиста все чаще сватают на должность главного тренера сборной Германии.