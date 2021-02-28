Виталий Гошкодеря продолжит карьеру в Казахстане

Опытнейший украинский полузащитник Виталий Гошкодеря, который последние полгода выступал в составе харьковского «Металлист 1925» близок к переходу в казахстанский «Окжетпес».

33-летний футболист, который расторг зимой контракт с харьковчанами сейчас находится на просмотре в казахстанском клубе. Игрок был идентифицированный в товарищеском матче «Окжетпеса» против ровенского «Вереса».

Напомним, за свою карьеру Виталий Гошкодеря успел поиграть в составе «Олимпика», «Волыни», «Черноморца» и ряда других команд.