EURO.com.ua

Футбол

Виталий Гошкодеря продолжит карьеру в Казахстане

отАндрей Огородник

Фев 28, 2021 , ,
Виталий Гошкодеря

Опытнейший украинский полузащитник Виталий Гошкодеря, который последние полгода выступал в составе харьковского «Металлист 1925» близок к переходу в казахстанский «Окжетпес».

33-летний футболист, который расторг зимой контракт с харьковчанами сейчас находится на просмотре в казахстанском клубе. Игрок был идентифицированный в товарищеском матче «Окжетпеса» против ровенского «Вереса».

Напомним, за свою карьеру Виталий Гошкодеря успел поиграть в составе «Олимпика», «Волыни», «Черноморца» и ряда других команд.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Игорь Бойчук покинул Рух

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Малиновский отличился голом в воротах Самподории

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Главный тренер Шальке отправлен в отставку

Фев 28, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − два =

Вы пропустили

Футбол

Игорь Бойчук покинул Рух

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Малиновский отличился голом в воротах Самподории

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Свитолина будет сеянной под первым номером на турнире в Катаре

Фев 28, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Главный тренер Шальке отправлен в отставку

Фев 28, 2021 Андрей Огородник