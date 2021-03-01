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Футбол

Аллахьяр Сайядманеш — лучший игрок 16 тура УПЛ

отАндрей Огородник

Мар 1, 2021 , ,
Аллахьяр Сайяд

Отличная игра в исполнении иранского легионера «Зари» Аллахьяра Сайядманеша в матче против «Шахтера» не осталась без внимания экспертной комиссии УПЛ.

Молодой нападающий стал создателем единственного и решающего гола в ворота «горняков». Подхватив мяч на своей половине поля он сделал блестящий рывок выложив идеальную передачу на Иванисеню, который забил победный гол в ворота «Шахтера».

Помимо Аллахьяра Сайядманеша на звание лучшего в туре претендовали его одноклубник Никола Василь, нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач и форвард «Руха» Николай Кухаревич.

от Андрей Огородник

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