Аллахьяр Сайядманеш — лучший игрок 16 тура УПЛ

Отличная игра в исполнении иранского легионера «Зари» Аллахьяра Сайядманеша в матче против «Шахтера» не осталась без внимания экспертной комиссии УПЛ.

Молодой нападающий стал создателем единственного и решающего гола в ворота «горняков». Подхватив мяч на своей половине поля он сделал блестящий рывок выложив идеальную передачу на Иванисеню, который забил победный гол в ворота «Шахтера».

Помимо Аллахьяра Сайядманеша на звание лучшего в туре претендовали его одноклубник Никола Василь, нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач и форвард «Руха» Николай Кухаревич.