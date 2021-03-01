Анатолий Бессмертный возглавил ФК Львов

Не долго пустовало место главного тренера ФК «Львов» после ухода Виталия Шумского.

Как сообщает ТаТоТаке, новым главным тренером «горожан» назначен Анатолий Бессмертный, последним клубом которого была «Черкащина». Также тренер возглавлял житомирское «Полесье», был главным тренером «Днепра» из Черкасс, «Полтавы», «Сум».

Напомним, ФК «Львов» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу, имея в своем активе 12 очков, из которых девять команда набрала под руководством Шумского в девяти последних матчах, в то время, как после стартовых семи туров львовский клуб имел лишь три очка.