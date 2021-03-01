Лопыренок близок к возвращению в Минай

Не продолжительным оказалось пребывание Максима Лопыренка в составе таджикистанского «Истиклола». Выиграв с клубом Кубок Федерации футбола Таджикистана из-за финансовых разногласий украинский защитник покинул клуб с Душанбе.

По информации Meta-ratings, все идет к тому, что 25-летний футболист подпишет контракт с закарпатским «Минаем». Игрок уже прибыл в расположение «лисов» и проводит тренировки с командой.

Напомним, в первой половине сезона Максим Лопыренок выступая за «Минай» на правах аренды провел 10 матчей в чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер лиги.