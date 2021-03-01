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Футбол

Официально: Чайковский покинул Зарю

отАндрей Огородник

Мар 1, 2021 , ,
Игорь Чайковский

Один из старожилов луганской «Зари» Игорь Чайковский покинул расположение команды Виктора Скрипника.

Как сообщает официальный сайт луганчан, стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Причины ухода 29-летнего полузащитника не сообщаются.

Напомним, Игорь Чайковский является воспитанником «Шахтера», но большую часть своей кареры выступал за «Зарю» в 2010-м, с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2021 год, в общей сложности сыграв в 141 матче.

Отметим, за два крайних сезона игрок отыграл лишь в пяти матчах.

от Андрей Огородник

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