Официально: Чайковский покинул Зарю

Один из старожилов луганской «Зари» Игорь Чайковский покинул расположение команды Виктора Скрипника.

Как сообщает официальный сайт луганчан, стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Причины ухода 29-летнего полузащитника не сообщаются.

Напомним, Игорь Чайковский является воспитанником «Шахтера», но большую часть своей кареры выступал за «Зарю» в 2010-м, с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2021 год, в общей сложности сыграв в 141 матче.

Отметим, за два крайних сезона игрок отыграл лишь в пяти матчах.