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Футбол

Официально: Шумский отправлен в отставку

отАндрей Огородник

Мар 1, 2021 , ,
Виталий Шумский

Последние дни в украинском футболе оказались очень насыщенными в плане тренерских отставок.

Следом за Игорем Климовским, который был отправлен в отставку на прошлой неделе, свою должность потерял и и.о. главного тренера ФК «Львов» Виталий Шумский, о чем сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Стоить отметить, что отставка тренера выглядит, как минимум странно. Приняв ФК «Львов» абсолютным аутсайдером, под его руководством команда сыграла девять матчей, четыре раза проиграв, дважды выиграв, ещё три раза сыграв вничью.

от Андрей Огородник

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