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Футбол

Пико покинул Металл

отАндрей Огородник

Мар 1, 2021 , ,

Бразильский защитник харьковского «Металла» Андерсон Пико, который пополнил состав команды прошлой осенью, так и не заиграв покидает клуб.

Причиной ухода игрока стала травма спины, которую он получил во втором матче за «Металл». По прогнозам врачей защитник не успеет восстановиться ко второй половине сезона, что и является причиной разрыва с ним контракта, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отметим, на счету Пико два матча и один гол во Второй лиге. Ранее защитник не без успеха играл в составе днепровского «Днепра».

от Андрей Огородник

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