Пико покинул Металл

Бразильский защитник харьковского «Металла» Андерсон Пико, который пополнил состав команды прошлой осенью, так и не заиграв покидает клуб.

Причиной ухода игрока стала травма спины, которую он получил во втором матче за «Металл». По прогнозам врачей защитник не успеет восстановиться ко второй половине сезона, что и является причиной разрыва с ним контракта, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отметим, на счету Пико два матча и один гол во Второй лиге. Ранее защитник не без успеха играл в составе днепровского «Днепра».