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Футбол

Приемов возобновит карьеру на профессиональном уровне

отАндрей Огородник

Мар 1, 2021 , ,
Владимир Приемов

Достаточно известный по меркам УПЛ полузащитник Владимир Приемов, который в последнее время выступал на уровне любителей, возвращается в профессиональный футбол.

Как сообщает Sport Arena, в скором времени 35-летний футболист должен стать игроком клуба Второй лиги — «Балканы». Приемов пополнит состав клуба из Одесской области бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, в Украине Владимир Приемов успел поиграть за такие клубы, как «Кривбасс», донецкий «Металлург», «Металлист», «Черноморец» и «Олимпик». Успел он поиграть в таком экзотическом чемпионате, как сингапурская Высшая лига.

от Андрей Огородник

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