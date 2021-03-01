Приемов возобновит карьеру на профессиональном уровне

Достаточно известный по меркам УПЛ полузащитник Владимир Приемов, который в последнее время выступал на уровне любителей, возвращается в профессиональный футбол.

Как сообщает Sport Arena, в скором времени 35-летний футболист должен стать игроком клуба Второй лиги — «Балканы». Приемов пополнит состав клуба из Одесской области бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, в Украине Владимир Приемов успел поиграть за такие клубы, как «Кривбасс», донецкий «Металлург», «Металлист», «Черноморец» и «Олимпик». Успел он поиграть в таком экзотическом чемпионате, как сингапурская Высшая лига.